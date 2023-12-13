Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана в ближайшее время

В ведомстве отметили, что стабилизация цен на яйца в РФ прогнозируется в ближайший месяц

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию ожидаются до конца текущей недели, из Турции - в ближайшее время, стабилизация цен на яйца в РФ прогнозируется в ближайший месяц. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"В качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - говорится в сообщении.