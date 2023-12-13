Лавров заявил о провале ставки на санкционный блицкриг против экономики РФ

Развязавшие против России гибридную войну страны не признают своих ошибок, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Недоброжелателям РФ нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась, поэтому развязавшие против страны гибридную войну не признают своих ошибок. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась. Поэтому те, кто развязал против нас гибридную войну, не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты, для того чтобы истощать Россию, как они говорят, лелея мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину", - отметил глава дипведомства.