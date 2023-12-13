Utair запустит прямые рейсы из Горно-Алтайска в Тюмень

Полеты будут осуществлять на ATR-72

ТАСС, 13 декабря. Прямые рейсы из Горно-Алтайска в Тюмень планирует запустить авиакомпания Utair с января 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства регионального развития Республики Алтай.

"Прямые рейсы в Тюмень запускает авиакомпания Utair. По сообщению аэропорта Горно-Алтайска, полеты планируются с 12 января 2024 года с частотой один раз в неделю, по пятницам", - говорится в сообщении.

Известно, что из Горно-Алтайска самолет будет вылетать в 15:45 по местному времени, прибытие из Тюмени планируется в 14:45. Рейсы планируется выполнять на ATR-72.