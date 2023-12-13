В "Киевстаре" не смогли назвать сроки полного восстановления сервисов после атаки хакеров

Издание "Корреспондент" сообщало, что урон от хакерской атаки на систему мобильного оператора оказался более серьезным, чем считалось ранее

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" Александр Комаров не стал называть точные сроки полного восстановления работы сервисов после того, как компания подверглась масштабной хакерской атаке.

"Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу на этом спекулировать. У нас есть несколько сценариев. <...> Шаг за шагом мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного интернета. С мобильными услугами немного тяжелее. Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (в среду - прим. ТАСС) начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности", - сказал он в интервью украинской версии журнала Forbes, которое было опубликовано в ночь на среду.

Точных сроков возобновления полноценной работы "Киевстара" Комаров не назвал. "Я очень надеюсь, что завтра (в среду - прим. ТАСС) мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать", - добавил он. Комаров также сообщил, что в работе над восстановлением функционирования сервисов и инфраструктуры "Киевстару" помогают международные компании, среди которых Microsoft, Cisco и Ericsson.

Издание "Корреспондент" со ссылкой на сотрудников компании "Киевстар" сообщало, что урон от хакерской атаки на систему мобильного оператора оказался более серьезным, чем считалось ранее, и поэтому восстановительные работы могут растянуться на неделю.

Сбои в работе "Киевстара"

Отключение сети "Киевстара" после 08:00 мск во вторник привело к многочисленным проблемам среди жителей Украины, это касается и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в некоторых регионах страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. Такие проблемы зафиксированы, в частности, в Днепре, некоторых населенных пунктах Киевской области, Сумах, Умани и частично в Черкассах.

В самом "Киевстаре" сообщили, что причиной сбоя в работе сетей оператора стала мощная хакерская атака. Позднее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту кибератаки.

Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.