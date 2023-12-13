Новикомбанк, "Еврофинанс Моснарбанк" и предприятие холдинга "Швабе" разместили ЦФА

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что цифровые финансовые активы позволят предприятиям группы Ростех в том числе участвовать в финансировании потребностей друг друга

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новикомбанк, "Еврофинанс Моснарбанк" (входят в контур госкорпорации Ростех) и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (холдинг "Швабе") провели пилотную сделку по организации выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

"Новикомбанк и "Еврофинанс Моснарбанк", входящие в контур госкорпорации Ростех, и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе") в качестве эмитента успешно завершили пилотную сделку по организации выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в форме прав денежного требования к УОМЗ. Сделка реализована на платформе оператора информационных систем "Еврофинанс Моснарбанк", - отмечается в сообщении.

Организатором и ключевым инвестором выпуска стал Новикомбанк, одним из основных инвесторов также стал и "Еврофинанс Моснарбанк". Кроме того, ЦФА были размещены среди инвесторов, в состав которых вошли также физические лица, зарегистрированные на платформе оператора. Объем прав требования к уральскому заводу в рамках размещения составил 100 млн рублей, срок погашения - один год. Стоимость одного токена - 500 тыс. рублей.

"Скорость и невысокая стоимость организации выпуска ЦФА делает этот инструмент удобным для управления ликвидностью и привлечения финансирования. Широкие возможности кастомизации параметров выпуска ЦФА позволяют платформе предложить индивидуальные решения для разных категорий эмитентов и инвесторов", - прокомментировал размещение председатель правления "Еврофинанс Моснарбанка" Сергей Ярош.

В свою очередь, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что ЦФА позволят предприятиям группы Ростех в том числе участвовать в финансировании потребностей друг друга. "Благодаря возможности дробления, данный инструмент позволяет и физическим лицам, в том числе сотрудникам предприятий госкорпорации, по существу участвовать в финансировании предприятий группы. Рассчитываем, что организация заимствований на рынке через ЦФА станет одним из перспективных направлений взаимодействия и с другими корпоративными клиентами нашего банка, даст возможность клиентам из числа физических лиц выгодно вкладывать средства, которые будут работать на благо предприятий госкорпорации" - заключила она.

Цифровые финансовые активы - это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.