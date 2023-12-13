В Чувашии вводят льготу по транспортному налогу для ветеранов боевых действий

Преференция будет применяться при уплате налога за 2023 год

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии поддержал законопроект об установлении льготы по транспортному налогу в размере 50% для ветеранов боевых действий.

"Предлагается в связи с достаточно многочисленными обращениями ветеранов боевых действий <...> установить налоговую льготу по транспортному налогу в размере 50% ставки <...> для ветеранов боевых действий в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - сообщил при представлении документа первый вице-премьер республики - глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

По его словам, эту норму предлагается ввести в действие с 1 января 2024 года. "То есть льгота будет применяться при уплате транспортного налога за налоговый период 2023 года, то есть по сроку уплаты 1 декабря 2024 года", - пояснил министр.

Кроме того, законопроектом предусмотрено продление до 2026 года пониженных ставок по налогу, взимаемому по упрощенной системе, при осуществлении в качестве основного вида деятельности по разделу "Обрабатывающие производства", группировки "Научные исследования и разработки". Также действие этой льготы продлевается в отношении организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. "Льгота эта востребована, то есть налогоплательщики обращаются. Была введена в свое время в рамках антикризисных мер", - отметил Ноздряков.