Платежная система "Мир" запустила прием карт РФ в туристических регионах Венесуэлы

В перечень туристических мест, где прием карт стал доступен, входят: Столичный округ, штат Нуэва-Эспарта, состоящий из трех островов: Маргарита, Коче и Кубагуа, также в список вошел штат Боливар

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустила в туристических регионах Венесуэлы прием своих карт в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайрера страны Banco de Venezuela. Об этом говорится в сообщении платежной системы.

"Платежная система "Мир" сообщает о начале приема российских платежных карт в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы - Banco de Venezuela. В первую очередь к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных туристических локациях", - говорится в сообщении.

В перечень туристических мест, где прием карт стал доступен, входят: Столичный округ, штат Нуэва-Эспарта, состоящий из трех островов: Маргарита, Коче и Кубагуа, также в список вошел штат Боливар. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela. Особенностью платежной инфраструктуры Венесуэлы является наличие нескольких POS-терминалов в одном торгово-сервисном предприятии. Карты "Мир" принимаются в терминалах Banco de Venezuela, отмечается в сообщении.

Также в пресс-релизе сообщается, что количество банков-партнеров платежной системы "Мир" в Венесуэле и география приема российских карт продолжит расширяться.

В ноябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что система "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории Венесуэлы, и почти 40% пунктов продаж в стране принимают карты "Мир". При этом в октябре председатель Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес на полях межправкомиссии высокого уровня сообщил ТАСС, что российскими картами "Мир" можно пользоваться на всей территории Венесуэлы, но пока только через терминалы Банка Венесуэлы. По его словам, сейчас терминалы есть в разных районах, но венесуэльская сторона концентрируется на туристических. Вице-премьер РФ Александр Новак, сообщая о начале работы системы "Мир" в Венесуэле, отмечал, что уже подготовлена 81 тыс. платежных терминалов.