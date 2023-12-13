Российская система аудита запасов сбалансирует капитализацию "Газпрома"

Начальник управления холдинга Вадим Рыбальченко сообщил, что геологические запасы газа "Газпрома" по международной классификации PRMS и по новой системе оценки практически не отличались, а вот по балансу извлекаемых запасов наблюдаются серьезные различия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Внедрение российской суверенной системы аудита запасов полезных ископаемых позволит сбалансировать капитализацию "Газпрома". Об этом заявил начальник управления газового холдинга Вадим Рыбальченко на сессии "Инвестиции в недропользование как стратегический приоритет для обеспечения совокупного суверенитета страны" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Внедрение нашего суверенного аудита запасов при условии, что мы будем признаны не только в РФ, но и на мировой арене, прежде всего в дружественных странах, может когда-нибудь и на Западе, в принципе как-то сбалансирует и капитализацию компании, и стоимость компании. Рынок это дело в любом случае отрегулирует. Понятно, что в текущих условиях говорить об адекватной оценке нашего бизнеса и акционерной стоимости нашей компании говорить не приходится в текущих условиях ограничений полнейших, изолированности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российская система суверенного аудита запасов полезных ископаемых может быть сформирована не позднее 2024 года.

"Конечно, при переходе на другую систему оценки какие-то изменения должны быть, они будут в любом случае. Сложно, конечно, говорить об акционерной стоимости компании. Я до сих пор не понимаю, почему такая компания, как "Газпром", с такими основными средствами, с такими огромными запасами первыми в мире, стоит в десятки раз дешевле, чем компании, которые производят телефоны?", - отметил начальник управления газового холдинга.

По словам Рыбальченко, геологические запасы газа "Газпрома" по международной классификации PRMS и по новой системе оценки практически не отличались, а вот по балансу извлекаемых запасов наблюдаются серьезные различия. Так, оценка извлекаемых запасов газа по PRMS составляет 27,4 трлн куб. м, что почти на 30% ниже, "чем та, которая у нас есть по нашей системе", подчеркнул он.

В апреле 2023 года председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что на конец 2022 года извлекаемые запасы группы "Газпром" составили 35 трлн куб. м газа, и их хватит на 100 лет. Глава газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что добыча на некоторых месторождениях компании завершится в 2141 году или даже позже.

О конгрессе

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в 2023 году: "Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.