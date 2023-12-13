ГД продлила на 2024 год возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

Как ранее отмечал на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку его председатель Анатолий Аксаков, эта норма продлевается на год, поскольку спецоперация продолжается

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума продлила в третьем, окончательном чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей до конца 2024 года. Соответствующая норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы.

Как ранее отмечал на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку его председатель Анатолий Аксаков, эта норма продлевается на год, поскольку спецоперация продолжается.

Сейчас, согласно законодательству, участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Принятым законом также предусматривается прекращение обязательств участника СВО по договорам поручительства в случае его гибели (смерти) в период проведения СВО либо позднее вследствие полученного в период СВО увечья (заболевания) (в том числе в случае объявления судом его умершим), а также в случае признания его инвалидом I группы. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

При этом прекращение поручительства по таким основаниям не влечет для должника по обязательству, которое было обеспечено таким поручительством, применения последствий утраты обеспечения, предусмотренных законодательством РФ или кредитным договором.