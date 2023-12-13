Дума приняла закон о мерах поддержки особой экономической зоны в Калининградской области

Финансирование будет осуществляться за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий специальные меры поддержки особой экономической зоны в Калининградской области. Документ был инициирован правительством России.

Законом предусматриваются особенности передачи органам госвласти Калининградской области полномочий РФ в части господдержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории региона, и резидентов ОЭЗ в этой области в целях создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе.

Источником финансового обеспечения переданного полномочия (начиная с 1 января 2024 года и до истечения срока передачи полномочий) предусматривается субвенция, предоставляемая из федерального бюджета бюджету Калининградской области.

Как пояснила ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), закон разработали в связи с изменением бюджетного законодательства, согласно которому Калининградская область начиная с 1 января 2024 вместо иных межбюджетных трансфертов будет получать субвенции, распорядителем которых теперь будет субъект, а контроль за их распределением соответственно будет за государством. По словам Школкиной, без его принятия около 150 предприятий и резидентов ОЭЗ Калининградской области, на которых трудятся около 17,5 тыс. сотрудников, останутся с 1 января 2024 года без государственной поддержки, что "для многих из них означает банкротство, так как конкурентоспособность их продукции на российском рынке значительно снижается из-за увеличившихся расходов на производство готовой продукции, изменившейся транспортной логистики и удаленности в силу географического расположения региона от основной территории РФ".

С 2016 года в Калининградской области реализуется специальная мера государственной поддержки, направленная на поддержку рынка труда, так как после вступления России в ВТО со всей готовой продукции, произведенной на территории Калининградской области и поставленной на внутренний рынок, взимаются НДС и таможенные пошлины, что делает такую продукцию неконкурентоспособной, рассказала Школкина. Внесение изменений связано с изменениями в Бюджетном кодексе РФ, согласно которому такая мера поддержки, как межбюджетные трансферты, теперь увязана с софинансированием обязательств со стороны субъектов России, что делает данную меру поддержки неэффективной, полагает депутат. Поэтому было принято решение о замене "иного межбюджетного трансферта" на "субвенцию" для Калининградской области и передачу полномочий по ее распределению субъекту, а контроль за распределением оставить за государством.