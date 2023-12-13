Дума приняла в I чтении законопроект об администраторах финансовых и товарных индикаторов

Документ будет регулировать деятельность ценовых информационных агентств

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об администраторах финансовых и товарных индикаторов, которым будет регулироваться деятельность ценовых информационных агентств. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Наличие репрезентативной ценовой информации (финансовых индикаторов) обеспечивает формирование доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования, позволяет более эффективно управлять рыночными рисками, говорится в пояснительной записке. "С уходом иностранных информационных агентств (в частности, Bloomberg, Refinitiv), которые традиционно занимали эту нишу на нашем рынке, российские участники столкнулись с серьезными трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок и исполнения своих обязательств по ним", - указывают авторы документа.

Законопроект создает правовые основы деятельности администраторов финансовых индикаторов, вводятся специальные понятия в этой сфере.

Так, администратор финансового индикатора - российское юрлицо, осуществляющее деятельность по определению и распространению (предоставлению) информации об индикаторах, соответствующее установленным требованиям, сведения о котором и о его методологиях внесены Банком России в реестр администраторов финансовых индикаторов. Администратор финансовых индикаторов должен иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 5 млн рублей. Методика определения величины капитала администратора финансовых индикаторов устанавливается нормативным актом ЦБ РФ.

Также вводится общее понятие "финансового индикатора", которым охватывается максимально широкий перечень показателей, являющихся ориентиром для определения цены финансовых инструментов, величины процентной ставки, величины риска, курса валюты или значений, рассчитываемых на основании совокупности таких показателей, а также цены товара.

Для товарных индикаторов устанавливается несколько особенностей, связанных с тем, что их методология одобряется в порядке, установленном правительством РФ по согласованию с Банком России.

Законопроект не распространяется на показатели, определяемые органами госвласти, а также ЦБ РФ. За периметр законопроекта также выведены показатели, которые организаторы торговли, клиринговые организации и иные лица обязаны рассчитывать и публиковать в силу профильного регулирования.

Реестр финансовых индикаторов

Реестр финансовых индикаторов будет вести ЦБ РФ, включение в него будет добровольным. Органы госвласти на всех уровнях будут обязаны использовать только те финансовые индикаторы, которые определяются администраторами финансовых индикаторов в соответствии с методологиями, сведения о которых внесены в единый реестр.

Сведения о товарном индикаторе могут быть включены в единый реестр при условии, что такой индикатор определяет организатор торговли или клиринговая организация.

Устанавливаются также требования к администраторам финансовых индикаторов, к процессу определения и распространения информации о финансовом индикаторе, в частности, требования к методологии, внутреннему контролю, управлению конфликтом интересов, квалификационные и иные требования для должностных лиц администратора финансового индикатора.