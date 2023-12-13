Робот компании Tesla научился обращаться с хрупкими предметами

Компания опубликовала видео, которое также демонстрирует умение Optimus держать баланс и танцевать

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla представила новые возможности своего человекоподобного робота Optimus. Ознакомительное видео опубликовано на официальной странице разработки в соцсети Х.

Tesla продемонстрировала, что робот может обращаться с хрупкими предметами, держать баланс и танцевать. Указывается, что новая версия Optimus весит на 10 кг меньше предыдущей.

Прототип человекоподобного робота Optimus был представлен американским предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года. По прогнозам главы американского производителя электромобилей Tesla, робот станет совершенным через 5-10 лет. Он будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем установят систему автопилота, которая используется на электромобилях Tesla. Американский предприниматель также сообщил, что робот будет стоить менее $20 тыс.

Идею создания робота глава Tesla озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 кг и помогать человеку с выполнением повседневных задач. Как заявлял предприниматель, умный механизм будет делать все, что "не захотят" делать люди, например ходить в магазин за продуктами.