Дума приняла в I чтении законопроект, разрешающий наружную рекламу российского вина

Минздрав вместе с Роспотребнадзором будут разрабатывать рекомендации для граждан по сохранению их здоровья при потреблении продукции виноделия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий размещение рекламы российского вина на рекламных конструкциях, которые располагаются на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также вдоль автодорог, на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено.

Инициированный группой депутатов законопроект предлагает, что реклама винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров будет содержать информацию о видах винодельческой продукции (только вино, игристое вино и крепленое вино), а также информацию о винограде, использованном для производства. При этом из рекламы исключаются конкретные торговые марки вина и изображения бутылок.

Как указывают авторы документа, задача по развитию виноградарства и виноделия не может быть полноценно решена без продвижения российского вина на внутреннем рынке, повышения его узнаваемости у отечественного потребителя, развития сельского (аграрного) туризма.

"Одним из действенных способов решения указанной задачи является использование механизмов наружной рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров. Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ, предоставить нашим гражданам иметь возможность получать наглядную информацию об уникальных национальных винодельнях и энотуристических маршрутах", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, предусматривается, что Минздрав вместе с Роспотребнадзором будут разрабатывать рекомендации для граждан по сохранению их здоровья при потреблении продукции виноделия.