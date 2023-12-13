СФ одобрил отмену комиссий при оплате ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке

Перечень категорий таких лиц установит правительство РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких лиц установит правительство РФ. Эта норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Аналогичная норма прописывается в законе о банках и банковской деятельности. Согласно поправкам, кредитные организации не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платежных и банковских платежных агентов. Исключение делается для организаций федеральной почтовой связи.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.