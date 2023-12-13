Совфед одобрил ратификацию протокола о снижении НДПИ для "Русвьетпетро"

Как сообщают парламентарии, ратификация протокола будет способствовать укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в энергетической сфере и улучшению инвестиционного климата РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Вьетнамом о сотрудничестве в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках совместной нефтяной компании "Русвьетпетро".

Протокол был подписан в Москве 12 октября 2023 года с целью создания благоприятных условий для деятельности российско-вьетнамской компании ООО "СК "Русвьетпетро" в России, направленных на вовлечение в разработку ранее нерентабельных участков месторождений и дальнейшего развития технического и производственно-хозяйственного потенциала совместной компании.

В документе предусмотрены меры государственного стимулирования посредством льгот. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, льготы представляются в виде коэффициента по НДПИ в размере 0,41 с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года, в размере 0,6 - с 1 января 2029 года на блоке 3 и блоке 4.

Также протокол определяет порядок и величину уплаты совместной компанией пенсионных и страховых взносов в Фонд социального страхования Социалистической Республики Вьетнам за работников ООО "СК "Русвьетпетро", являющихся гражданами Вьетнама.

Предусматривается, что компания ежемесячно уплачивает пенсионные взносы и страховые взносы на случай смерти граждан Вьетнама, работающих в компании. Закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" не предусматривает уплату российскими юридическими лицами страховых взносов в отношении своих работников в иностранные бюджетные и внебюджетные фонды.

Как отмечают российские парламентарии, ратификация протокола будет способствовать укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в энергетической сфере и улучшению инвестиционного климата РФ. "В условиях беспрецедентного санкционного давления и введения существенных ограничений доступа к западным технологиям для отечественных компаний, взаимные соглашения между правительством РФ и правительством Социалистической Республики Вьетнам имеют большой потенциал расширения добычи нефти на шельфе Социалистической Республики Вьетнам, что позволит усилить имеющиеся позиции РФ на мировом рынке", - говорится в сопроводительных документах.

Согласно закону, после вступления в силу протокола его положения применяются с 1 января 2022 года.