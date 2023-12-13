СФ одобрил закон о налоговых льготах для "русских офшоров"

Инициатива расширяет возможности международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР, по выбору формы (форм) инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России, чтобы способствовать редомициляции (переводу) бизнеса в российскую юрисдикцию.

Закон расширяет возможности международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, по выбору формы (форм) инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Также в Налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной МХК формы (форм) инвестиций с высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ. Вводится гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций - это обусловлено затруднительностью выполнения указанных требований со дня регистрации международной компании.

До 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов - в городах Владивосток и Калининград. Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК, поскольку "получение отдельных документов в текущих условиях затруднительно", отмечают авторы документа.

Контролирующее лицо иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована международная компания, освобождается от ответственности за непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях в случае, если такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом признается фактически прекратившей свою деятельность (недействующим юридическим лицом). От НДС освобождаются операции по передаче международными холдинговыми компаниями субъекту РФ либо муниципальному образованию результатов работ и (или) имущества в соответствии с законом.

Согласно документу власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - наделяются правом не допускать перерегистрацию компании в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от компании составляют свыше 0,1% всех поступлений в один год из трех последних лет.

Кроме того, документом предусматривается предоставление имущественного налогового вычета при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации либо долей в уставном капитале организации, созданной в судебном порядке, полученных в собственность налогоплательщиком пропорционально доле его косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации. Также дополняется перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы, за счет доходов в виде стоимости акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащих иностранной холдинговой компании, полученных экономически значимой организацией в установленном законом порядке.