Таможня России опровергла сообщения о поставке нефти из Новороссийска на военную базу США

Руководитель украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко ранее сообщал, что якобы вышедший 13 ноября из порта Новороссийска танкер Avenca доставил груз на основную базу Военно-морских сил США

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Распространенная украинской стороной информация о доставке нефтепродуктов из Новороссийска на военную базу США не соответствует действительности. В 2023 году из порта Новороссийска ни нефть, ни нефтепродукты в США не отправлялись, сообщил ТАСС начальник Центральной энергетической таможни (подразделение Федеральной таможенной службы) Валерий Гуков.

"В 2023 году из морского пункта пропуска Новороссийск убытие нефти и нефтепродуктов в США не осуществлялось", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Гукова.

Какие-либо иные подробности не уточняются, так как, в соответствии с законом, любая информация, полученная таможенниками, используется исключительно для выполнения служебных задач и не подлежит разглашению.

Ранее руководитель украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщал, что якобы вышедший 13 ноября из порта Новороссийска с 50 тоннами нефтепродуктов на борту танкер Avenca, принадлежащий юридическому лицу, зарегистрированному в Германии, доставил груз на основную базу Военно-морских сил США. Затем информацию о доставке нефтепродуктов из Новороссийска на военную базу в США со ссылкой на Клименко распространили некоторые российские федеральные и региональные средства массовой информации.