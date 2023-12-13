СФ одобрил закон о порядке погашения платежей по кредиту для защиты заемщика

В частности, закон направлен на предотвращение навязывания кредитором услуги страхования при ипотечном кредите

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту в случае недостаточности средств у заемщика.

По действующим правилам, в случае если сумма платежа по потребкредиту недостаточна для полного исполнения обязательств, заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты, начисленные за текущий период платежей, затем сумму основного долга за текущий период платежей. Принятым законом в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - проценты, начисленные за текущий период платежей, в четвертую - сумма основного долга за текущий период платежей, в пятую - неустойка (штраф, пеня) и далее - иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).

Кроме того, документ направлен на предотвращение навязывания кредитором услуги страхования при ипотечном кредите. Закон предоставляет кредитору право потребовать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой интерес заемщика. У заемщика есть возможность выбрать: либо согласиться, либо отказаться от страховой услуги. Кредитор получит право принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту (займу), если заемщик не исполнит обязанности по страхованию свыше 30 календарных дней либо откажется от договора добровольного страхования в порядке, предусмотренном законом. Такое условие возможного удорожания кредита должно быть четко прописано в кредитном договоре.

Без ущемления прав кредиторов документ позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон, указывается в сопроводительных материалах к закону.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.