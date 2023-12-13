"Азимут" не планирует продажу билетов на тестовый рейс в аэропорт Краснодара

В службе клиентской поддержки перевозчика пояснили, что график полетов авиакомпании в аэропорт Краснодара пока не сформировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" не планирует открывать продажи билетов на тестовый рейс в аэропорт Краснодара, который намечен на 15 декабря. Об этом ТАСС сообщили в службе клиентской поддержки перевозчика.

"На этот рейс попасть нельзя, продажи билетов на этот рейс не будет. Если он все-таки будет поставлен в план, продажи открываться не будут. Пока точной информации по этому рейсу у нас нет, [он] может и не состояться", - сказал собеседник агентства.

В кол-центре также уточнили, что график полетов авиакомпании "Азимут" в аэропорт Краснодара пока не сформирован.

Ранее в администрации Краснодарского края ТАСС сообщили, что на 15 декабря запланировано выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара, закрытого с февраля 2022 года. По результатам полета будет принято решение по поводу открытия аэропорта.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по России и за рубеж.