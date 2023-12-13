СФ одобрил закон о полномочиях "Эксар" по перестрахованию торговых кредитов

Согласно документу, положения законодательства РФ об организации страхового дела не будут применяться к нормам документа по аналогии с уже существующими изъятиями для деятельности агентства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий наделение АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "Эксар") временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно закону, "Эксар" наделяется временными полномочиями на осуществление деятельности (в порядке и сроки, устанавливаемые правительством) по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы и переданные права на результаты интеллектуальной деятельности.

"На фоне расширения международных ограничительных мер происходит сокращение объема страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе из иностранных государств, наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Наделение АО "Эксар" полномочиями на осуществление деятельности по перестрахованию торговых кредитов внутри Российской Федерации служит временным антикризисным решением в целях поддержки российской экономики", - говорится в сопроводительных материалах к документу. Предполагается, что такая деятельность будет осуществляться АО "Эксар" за счет собственного капитала, без привлечения государственных гарантий РФ.

Дополнительный объем обязательств по перестрахованию торговых кредитов не приведет к нарушению требований к финансовой устойчивости и не ограничит возможности по осуществлению основной деятельности по страхованию экспортных и импортных кредитов АО "Эксар", указывается в материалах. Согласно документу, положения законодательства РФ об организации страхового дела не будут применяться к нормам документа по аналогии с уже существующими изъятиями для деятельности агентства.