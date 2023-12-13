Госдума продлила на год отмену ОСАГО для новых регионов России

Соответствующий закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении до 31 декабря 2024 года режима отмены для жителей новых регионов обязательного автострахования. На пленарном заседании он рассматривался в первом чтении и в целом.

Согласно действующим редакциям федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в этих регионах до 1 января 2024 года не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В пояснительной записке указано, что необходимо такое положение продлить.

Отмечается, что "в то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством Российской Федерации об ОСАГО, сохраняется".

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.