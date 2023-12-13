В производство кабельной продукции в Королеве инвестируют более 500 млн рублей

Предприятие будет запущено в работу уже в I квартале 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания "Кабельные системы и технологии" запустит новое производство кабельной продукции на территории технопарка "Королев", инвестиции в проект превысят 500 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Планируется, что предприятие площадью более 1 тыс. кв. м будет запущено в работу уже в I квартале 2024 года. Для жителей городского округа Королев дополнительно будет создано не менее 20 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что инвестором выступает компания "Кабельные системы и технологии". Производство будет размещено на территории технопарка "Королев". С запуском нового предприятия компания планирует не только увеличить мощности, но и запустить производство новых видов кабельной продукции, которая также будет использоваться для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.