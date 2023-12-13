Мишустин: эффективное вовлечение земель в оборот поможет ускорить развитие инфраструктуры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость повысить эффективность вовлечения земельных участков в оборот и принять ряд других мер, чтобы ускорить реализацию инфраструктурных проектов.

"Для достижения поставленных президентом России задач по развитию инфраструктуры до 2030 года необходимо значительно повысить эффективность вовлечения в оборот земельных участков, включая федеральные, сократить сроки внесения изменений в схемы территориального планирования, генпланы и правила землепользования и застройки, а в активно развивающихся муниципальных образованиях - перейти к мастер-планированию", - сказал глава правительства, выступая на коллегии Росреестра.