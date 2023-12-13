Посол РФ в Таиланде отметил интерес королевства в развитии долгосрочного сотрудничества

По данным таиландской статистики, общий товарооборот между двумя странами за первые 10 месяцев 2023 года составил $1,25 млрд

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Таиланд заинтересован в том, чтобы развивать долгосрочное сотрудничество с Россией, в том числе в сферах энергетики и сельского хозяйства. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в королевстве Евгений Томихин.

"Судя по контактам с предпринимательским сообществом, есть планы и желание развивать сотрудничество, выстраивать долгосрочные связи. После формирования нового правительства Таиланда у меня была возможность пообщаться с руководителями разных ведомств. Хотел бы, в частности, отметить контакты с министерством энергетики, с его новым министром [Пхирапханом Салираттхавипхаком], который является вице-премьером. В Таиланде есть интерес к развитию долгосрочного сотрудничества с Россией по различным направлениям. Это и такие традиционные направления, как СПГ, нефть и нефтехимия, электрогенерация, а также взаимодействие в сфере научных изысканий", - сказал он.

"Есть интересные наработки в России, на которые обратили внимание наши таиландские партнеры, поэтому мы надеемся, что в следующем году состоится, как и планировалось, очередное заседание двусторонней рабочей группы [межправкомиссии] по энергетике, в ходе которого стороны обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества, в том числе и по линии крупных компаний", - добавил Томихин.

Он обратил внимание на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства, поскольку "есть заметное продвижение по целому ряду направлений в плане получения разрешений на экспорт и импорт продукции". "И в России, и в Таиланде возобновились инспекционные поездки по различным предприятиям. Есть большой интерес к закупке морепродуктов, продукции с Дальнего Востока. Таиланд также интересует говядина российского производства, молочная продукция. Некоторое время назад был согласован сертификат для поставки российского молока в Таиланд", - отметил российский дипломат.

Согласно данным таиландской статистики, общий товарооборот между странами за первые 10 месяцев этого года составил $1,25 млрд, в то время как импорт из Таиланда превышал российский экспорт. "У нас еще [неучтенными] остаются два месяца, которые еще добавят какой-то объем. Если говорить по товарным позициям, то в течение года на первом месте в нашем экспорте находились минеральные удобрения. И этот объем поставок сопоставим с прошлым годом, когда мы поставили более 370 тыс. тонн на $274 млн. В этом году за 10 месяцев мы поставили почти 350 тыс. тонн", - добавил российский посол, подчеркнув, что объем поставок продукции черной металлургии из РФ в Таиланд за указанный период достиг почти 200 тыс. тонн.