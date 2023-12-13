Глава Росатома и руководитель Агентства по атомной энергии КНР обсудили планы на будущее

Переговорам предшествовал совместный технический тур руководителей атомных отраслей двух стран по площадке АЭС "Сюйдапу"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел переговоры с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем на площадке сооружения АЭС "Сюйдапу", находящейся в провинции Ляонин. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Алексей Лихачев и Чжан Кэцзянь обсудили все основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие по сооружению энергоблоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" и поставки оборудования для китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600, а также перспективные тематики", - говорится в сообщении.

Переговорам предшествовал совместный технический тур руководителей атомных отраслей двух стран по площадке АЭС "Сюйдапу", сообщает пресс-служба Росатома, отмечая, что консультации прошли традиционно в духе взаимного доверия, по-деловому и предметно. Практика регулярных контактов будет продолжена.

Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Их запуск намечен на 2028 год.

Энергоблоки № 3 и 4 АЭС "Сюдайпу" российского дизайна поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 сооружаются на площадке АЭС "Сюдайпу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027-2028 гг.