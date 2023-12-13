Шохин заявил о готовности 30% компаний из РФ занять оставленные иностранцами ниши

По словам президента РСПП, пока это сделали всего 7% предприятий

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. 30% опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) отечественных компаний готовы занять ниши, оставленные иностранцами, но пока это сделали всего 7% предприятий. Об этом сказал президент союза Александр Шохин на пленарном заседании "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Мы (РСПП - прим. ТАСС) опросили компании и видим, что 30% опрошенных заявили о том, что они готовы занять эти ниши и есть у них возможности, но правда только 7% уже воспользовались этой возможностью и заняли те ниши, которые освободились", - заявил Шохин.

По его словам, реализации потенциала сейчас мешает нехватка компетенций, в том числе из-за отставания профессионального образования от потребностей экономики. Также для этого важна донастройка инструментов поддержки, которые пока не распространяются на исследования и разработки, в частности, некоторых налоговых вычетов. Кроме того, важно иметь конкурентные условия в исследовательской среде.

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в 2023 году: "Совокупный российский суверенитет 2:0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти". ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.