Предприятиям Херсонщины в 2024 году намерены выдать 560 млн рублей льготных займов

Председатель правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что еще 120 млн рублей предусмотрено на компенсацию части затрат предприятий, которые приобретают новое производственное оборудование отечественных производителей

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2024 году намерены выдать предприятиям региона 560 млн рублей льготных займов из фонда поддержки промышленности, сообщил в Telegram-канале председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Созданный по решению губернатора фонд поддержки промышленности на сегодня одобрил уже около 150 млн рублей льготных займов на производственные проекты. В 2024 году мы планируем инвестировать в развитие новых предприятий уже 560 млн рублей", - написал он.

По словам Алексеенко, еще 120 млн рублей предусмотрено на компенсацию части затрат предприятий, которые приобретают новое производственное оборудование отечественных производителей.

"За всем этим стоит главное - рабочие места и новое качество жизни людей, рост доходов бюджета, которые мы сможем вкладывать в социалку, дороги, благоустройство. <…> Однобокая сельскохозяйственная экономика области шаг за шагом уходит в прошлое. Базовыми отраслями и драйверами роста для региона становятся промышленность и строительство. Даже в этом непростом году у нас запущены 13 предприятий. Ставка сделана на востребованные отрасли производства стройматериалов и пищевой промышленности. Основу для восстановления промышленного потенциала области дает системная господдержка правительства России", - отметил Алексеенко.