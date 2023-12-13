Роспатент сообщил о росте числа заявок на патенты от компаний РФ за 11 месяцев на 8%

Руководитель организации Юрий Зубов отметил, что "это десятки процентов плюс заявок" на критически важные направления

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число поданных российскими компаниями заявок на регистрацию патентов выросло за январь - ноябрь 2023 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов на пленарном заседании "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"В этом году мы видим по отношению к прошлому году за 11 месяцев - для нас это существенный рост, впервые за несколько лет - [рост на] 8% подачи заявок именно от российских компаний, от российских университетов, научных центров. <...> Это десятки процентов плюс заявок на самые важные, самые серьезные, критически важные для нас направления. Несколько примеров я приведу: это медицина, инструментальная диагностика, нефтепереработка, летательные аппараты, двигателестроение, в области транспортных технологий тоже серьезное очень увеличение количества заявок на регистрацию именно отечественных технологий. Я уже не говорю про искусственный интеллект и отечественный софт - здесь двукратное увеличение количества заявок", - рассказал Зубов.

По его мнению, некоторой проблемой в России является то, что зачастую неясна рыночная цена интеллектуальной собственности, и формирование прозрачных механизмов ее оценки - одна из задач ведомства.

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "Совокупный российский суверенитет 2:0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти". ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.