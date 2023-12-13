"Россети" увеличат на 40% мощность одного из крупнейших центров питания Волгограда

На эти цели направят 6 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Филиал группы "Россети" - МЭС Юга приступил к комплексной реконструкции подстанции 220 кВ "Алюминиевая" в Волгоградской области, по итогам работ мощность центра питания вырастет на 316 МВА - до 1,1 ГВА. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Инвестиционный проект нацелен на повышение надежности электроснабжения Волгоградской области и развитие промышленности региона. В результате комплексной реконструкции подстанция 220 кВ "Алюминиевая" станет высокоавтоматизированным энергообъектом, оснащенным современным оборудованием. Общая стоимость работ превысит 6 млрд рублей.

Основной объем комплексной реконструкции, предусмотренный проектом, будет реализован на участке рядом с действующей подстанцией 220 кВ "Алюминиевая". Это позволяет выполнять работы без снижения надежности электроснабжения существующих потребителей, поясняют "Россети".

Всего на площадке будет три силовых трансформатора по 200 МВА каждый, два автотрансформатора по 250 МВА. Кроме того, планируется установка трансформатора плавки гололеда. Будет заменено оборудование открытых распределительных устройств 110 и 220 кВ. Подстанцию оснастят микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, современной автоматизированной системой управления технологического учета, комплексами цифровой связи. Также на объекте будет внедрена интеллектуальная система учета электроэнергии.

Реализация проекта позволит значительно повысить надежность электроснабжения северо-западной части Волгограда и прилегающих районов, в том числе крупного промышленного потребителя - Волгоградского алюминиевого завода. Работы по реконструкции уже начались: построены насосная, пожарный резервуар, новое здание общеподстанционного пункта управления. Полное завершение проекта планируется в 2025 году.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.