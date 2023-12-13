Группа "Аэрофлот" в ноябре увеличила перевозки пассажиров на 24,8%

Они составили 3,6 млн человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в ноябре этого года увеличила перевозки на 24,8%, до 3,6 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении перевозчика. При этом головная компания группы - сам "Аэрофлот" - увеличил перевозки на 46,9%, до почти 2 млн пассажиров.

"Общий объем перевозок составил 3,6 млн пассажиров, увеличившись на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы. На внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров, на 13,3% больше ноября 2022 года и на 9,1% выше показателя ноября 2019 года. На международных линиях перевозки выросли на 84%, до 865,8 тыс. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сообщили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" добавили, что восстановление показателей перевозок Группы, в том числе в международном сегменте, вносит основной вклад в динамику рынка.

Что касается данных за январь - ноябрь, то группа "Аэрофлот" перевезла 43,6 млн пассажиров (+15,8% к аналогичному периоду прошлого года), авиакомпания - 23,1 млн (+21,6%).