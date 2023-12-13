Прибыль владельца бренда Zara за девять месяцев достигла рекордного показателя

По данным Inditex, "чистая прибыль выросла на 32,5%, до €4,102 млрд"

МАДРИД, 13 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, за первые девять месяцев текущего финансового года (с 1 февраля по 31 октября 2023 года) увеличилась на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сети.

Отмечается, что "чистая прибыль выросла на 32,5%, до €4,102 млрд". "Продажи выросли на 11,1%, до €25,609 млрд, при этом динамика весьма удовлетворительная как в магазинах, так и в интернете, положительная во всех географических регионах и во всех форматах", - сообщили в компании. По данным местных СМИ, сеть магазинов одежды установила новый рекорд по прибыли.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.