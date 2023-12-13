В Грузии повысили зарплаты депутатам почти в два раза

Согласно поправкам, месячная заработная плана рядового депутата, который не занимает никакой должности в законодательном органе, составит 8 250 лари вместо нынешних 4 624 лари

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал поправки в регламент, согласно которым почти в два раза будет повышена зарплата депутатам нового созыва. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"80 за, ни одного против. Изменения в третьем чтении приняты", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Согласно поправкам, месячная заработная плана рядового депутата, который не занимает никакой должности в законодательном органе, составит 8 250 лари (более $3 тыс.) вместо нынешних 4 624 лари (более $1,7 тыс.). Заместитель председателя комитета, замглавы фракции будут получать 8,5 тыс. лари (более $3,1 тыс.) вместо 4 740 лари (более $1,7 тыс.).

Зарплата председателя комитета и главы фракции составит 9 тыс. лари (более $3,3 тыс.) вместо нынешних 5 540 лари (более $2 тыс.). Месячный доход спикера законодательного органа вырастет на 3 260 лари (более $1,2 тыс.) и составит 10 тыс. лари (более $3,6 тыс.). Закон вступит в силу с января 2025 года и коснется депутатов парламента следующего созыва.