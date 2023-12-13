В РФ ожидают роста кассовых сборов кинотеатров по итогам года на уровне 67%

Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что при этом по сравнению с допандемийным 2019 годом итоговые сборы 2023-го будут ниже на 29%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кассовые сборы кинотеатров в России по итогам 2023 года увеличатся на 67% по сравнению с предыдущим годом. При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом итоговые сборы 2023-го будут ниже на 29%, сообщил член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

"2023-й год дал очень сильный прирост по цифрам в сравнении с предыдущим, 2022-й был очень печальным и трагичным для индустрии со всеми трансформациями и изменениями произошедшими. Тем не менее, мы закрываем 2023 год с ростом на 67% по бокс-офису и 54% - по зрителям. Конечно, до 2019 года нам еще далековато, потому что с цифрами 2019 года мы сейчас в минусе на 29% по сборам и на 42% - по зрителю", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что кинотеатры в России могут закрыть 2023 год с общими сборами в объеме 35 млрд рублей, из них 75% обеспечат российские фильмы. При этом, по словам Исаева, кинотеатры ставят целью на следующий год выход на 45 млрд рублей по итоговым сборам. "Потому что это точка, где без убытков для кинотеатров с точки зрения операционной деятельности. У кинотеатров до сих пор огромная кредитная нагрузка, которая накапливалась еще с ковидного года", - сказал член ассоциации.

Компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. в 2022 году приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к государству с просьбой о выделении дополнительных средств на ближайшие несколько месяцев, поскольку уход голливудских мейджоров повлек критическое падение посещаемости, но получила отказ. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой при этом подчеркнул, что государство ищет иные формы поддержки российских кинотеатров.