Роскачество отметило рост качества отечественного красного вина за год на 24%

По данным ведомства, увеличение качества белого вина составило 10%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Качество российского красного вина за последний год выросло на 24%, белого - на 10%, игристого - на 16,6%. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Российской системы качества Максим Протасов.

"Прирост качества составил 16,57% по игристому, 10% - по белому, 23,9% - по красному", - сказал Протасов в ходе конференции, посвященной итогам всероссийского национального проекта исследования винодельческой продукции России "Винный гид России - 2023". Как отмечается в презентации, представленной на конференции, в ходе исследования было изучено 3 тыс. образцов.

Протасов также рассказал, что 2023 год для многих винодельческих регионов, не только России, но и мира, оказался сложным.

"Сегодня у нас открывается все больше современных виноделен, увеличивается площадь виноградников, растет заинтересованность отечественных виноделов в производстве вина из российского винограда", - отметила на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.

По ее словам, по предварительным данным, урожай винограда в 2023 году составит более 760 тыс. тонн. Всеми российскими виноградарями заложено более 5 тыс. новых виноградников.

Роскачество совместно с Министерством промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Россельхозбанка развивают "Винный гид России". В 2023 году в проекте участвовали производители из всех 10 винодельческих регионов России.