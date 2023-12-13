В Думе допустили первые расчеты в цифровых валютах между РФ и Китаем в 2024 году

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что цифровые национальные валюты смогут обеспечить быстрорастущий торговый оборот российских и китайских компаний

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первые международные расчеты цифровыми валютами Центробанков (CBDC) могут пройти между Россией и Китаем уже в 2024 году, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я допускаю, что уже в следующем году [могут пройти расчеты]. Допускаю, что, кстати, с Китаем. Там цифровой юань, у нас цифровой рубль", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, цифровые национальные валюты смогут обеспечить быстрорастущий торговый оборот российских и китайских компаний.

В начале ноября Банк России сообщал, что совместно с регулятором ОАЭ готов через год построить систему быстрых платежей и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса.

Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова также заявляла, что ЦБ РФ рассчитывает построить новую трансграничную систему благодаря цифровому рублю.