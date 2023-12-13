Ростех разработал бионический коленный протез с микропроцессорным управлением

Он способен работать от одной зарядки 10 дней

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. МПО "Металлист" (входит в Ростех) разработало бионический коленный модуль "Комета" со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Модуль способен работать от одной зарядки 10 дней, что является на сегодняшний день недостижимым показателем для производителей аналогичных изделий. Предсерийный образец устройства впервые был представлен на 8-м Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии 2023", - говорится в сообщении.

Модуль предназначен для пользователей протезов со средним и высоким уровнем двигательной активности. Встроенный микропроцессор осуществляет сбор и обработку данных со скоростью более 1 тыс. раз в секунду, а нейросеть предсказывает ритм и рисунок ходьбы, что позволяет использовать протез в различных вариантах - от спокойного шага до легкого бега.

Запустить серийное производство модуля планируется после завершающих испытаний в первом квартале 2024 года.

"Потребность в средствах протезирования на российском рынке высокая. Ранее продукция поступала из-за рубежа. Сейчас комплектующие для протезов мы производим на предприятиях Ростеха, успешно выполняя мероприятия по импортозамещению. Наши изделия, в том числе не имеющие российских аналогов, сопоставимы с лучшими иностранным образцами и оптимальны по соотношению цены и качества", - отметил замгендиректора Ростеха Максим Выборных, слова которого приводятся в сообщении.