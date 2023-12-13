В Татарстане одобрили 10 новых инвестпроектов

Объем инвестиций составил 4,7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Десять новых инвестпроектов более чем на 4,7 млрд рублей рассмотрены и одобрены на заседании инвестиционного совета Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики по итогам заседания.

"Одобрены все проекты на инвестиционном совете Республики Татарстан с общим объемом инвестиций 4 млрд 755 млн рублей", - говорится в сообщении. Общее количество новых рабочих мест по 10 проектам составит порядка 500.

В частности, были одобрены проекты строительства спортивно-стрелкового комплекса на территории Альметьевского района Татарстана, создания гостиничного комплекса в Набережных Челнах, строительство банного спа-комплекса в Зеленодольском районе, строительство автозаправочного комплекса в Верхнеуслонском районе.