Шведский суд отменил разрешение Tesla получать номерные знаки у производителя

Профсоюз промышленных рабочих IF Metall ранее объявил забастовку, поскольку администрация Tesla отказалась подписывать коллективный договор

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Гёта отменил временное решение окружного суда Норрчёпинга, разрешающее компании Tesla забирать номерные знаки автомашин непосредственно у производителя. Об этом сообщается в пресс-релизе апелляционного суда.

Окружной суд ранее признал правоту американской компании по производству электромобилей Tesla в споре с Транспортным управлением Швеции по поводу отложенной поставки работающим с Tesla дилерам регистрационных номеров из-за забастовки профсоюзов, цель которой - заставить американского автогиганта заключить с профсоюзом промышленных рабочих If Metall коллективный договор.

Tesla подала в суд на шведские власти в лице управления, суть иска сводилась к тому, что новые автомобили Tesla не получали номерных знаков из-за забастовки. В основе конфликта была почтовая блокада против Tesla профсоюзов работников связи Seko и госслужащих ST, которые поддерживают IF Metall. Поэтому доставка номерных знаков для вновь регистрируемых машин была невозможна.

В Швеции покупатели приобретают автомобили вместе с номерными знаками, которые поставляются производителю по почте. От дилера он получает ее уже с номером, занесенном в реестр Транспортного управления.

7 октября профсоюз промышленных рабочих IF Metall объявил забастовку, поскольку администрация Tesla отказалась подписывать коллективный договор. Сначала акция затронула только работников сервисного центра Tesla, но 3 ноября она распространилась и на другие автомастерские, которые перестали обслуживать автомобили Tesla. В ноябре другие организации объявили о "мерах симпатии", которые будут действовать до подписания коллективного договора. В частности, профсоюзы работников транспорта и портовых рабочих блокируют погрузку автомобилей Tesla в шведских портах, профсоюзы электриков и уборщиков - ремонт и уборку в помещениях и на зарядных станциях, объединения служащих и почтовых работников - почту и посылки для Tesla, маляров и строителей - работы более чем в 100 мастерских. О намерении поддержать IF Metall также заявили финский профсоюз автомобилестроителей и транспорта AKT, крупнейший профсоюз Норвегии Fellesforbundet, объединяющий работников частного сектора, и датский профсоюз 3F Transport, представляющий интересы портовых рабочих и водителей.