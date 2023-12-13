В Литве заявили, что для перехода на новый формат призыва в армию нужно €500 млн

Речь идет о трансформации в течение пяти лет

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Новая форма призыва на срочную службу в армию Литвы потребует в течение пяти лет дополнительного финансирования в размере €500 млн. Об этом на заседании правительства, одобрившего в принципе предложения министерства обороны, заявил его глава Арвидас Анушаускас.

"Для устройства инфраструктуры, на вооружение, другое оборудование и снаряжение в течение пяти лет потребуется €500 млн", - сказал он.

Как отметил министр, для ежегодного призыва 5 тыс. человек хватило бы нынешних ресурсов. "Повышение числа новобранцев до 7 тыс., что является нашим демографическим пределом, потребует формирования четырех новых батальонов, а это затраты", - пояснил он. По словам Анушаускаса, переход на всеобщий призыв, если такое решение будет принято, займет не менее шести лет.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, возобновила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Теперь политики предлагают сделать его всеобщим. По этому вопросу идут дискуссии.

Сейчас призываются лишь те, кого определяет компьютерная программа по принципу лотереи. Всех лиц призывного возраста армия приять не может из-за недостатка инфраструктуры. В текущем году было призвано 3,8 тыс. человек.