Нацбанк Украины впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

По данным РБК-Украина, финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины впервые в истории страны поднял официальный курс доллара выше 37 гривен. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Отмечается, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года - тогда за $1 давали до 43 гривен.

Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, официальный курс на 14 декабря 2023 установлен на уровне 37,0245 гривны за $1 и 39,9217 гривны за €1.

Финансовые аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

3 октября Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за $1. Регулятор принимал беспрецедентные шаги для удержания курса, продавая с мая еженедельно до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года Нацбанку пришлось девальвировать гривну на 25%.