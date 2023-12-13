ВБ заявил о рекордных выплатах по госдолгу в развивающихся странах в 2022 году

По данным организации, они составили $443,5 млрд

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Развивающиеся страны в 2022 году потратили на обслуживание государственного долга рекордные $443,5 млрд. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном вопросам международной задолженности.

По данным организации, выплаты по госдолгу для всех развивающихся стран в 2022 году выросли на 5% по сравнению в предыдущим годом. Процентные платежи этих государств по госдолгу также достигли рекордного показателя в 2022 году, они составили $23,6 млрд.

Резкий рост процентных ставок, как отмечается в докладе, стал причиной 18 дефолтов по суверенному долгу в 10 развивающихся странах мира за последние три года, что больше, чем за предыдущие 20 лет. В текущей ситуации 60% стран с низким уровнем дохода находятся в долговом кризисе или подвержены соответствующему риску.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2023 и 2024 годах расходы 24 беднейших стран мира на обслуживание государственного долга вырастут на 39%. Повышение этих расходов вызывает отток ресурсов от таких важнейших областей, как здравоохранение, образование и охрана окружающей среды, подчеркнули авторы доклада.