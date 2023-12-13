Ежедневная аудитория Rutube достигла 5 млн пользователей

Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров отметил, что в холдинге также продолжают развивать платформу коротких вертикальных видео Yappy, которой "активно интересуются иностранцы"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ежедневная аудитория российского видеохостинга Rutube достигла 5 млн человек, сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на пленарном заседании конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Мы достигли 5-миллионной аудитории в день за два года, а начинали мы с 60 тыс. Это очень высокий рост за два года", - сказал он.

По словам Жарова, в холдинге также продолжают развивать платформу коротких вертикальных видео Yappy, которой "активно интересуются иностранцы".

Х конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.