В Подмосковье построили завод по переработке рыбы

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Строительство завода по переработке рыбы завершили в Подмосковье, запуск запланирован до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Мансуровское карьероуправление" завершила строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия в Истринском городском округе. Запустить в работу цех компания рассчитывает до конца 2023 года. На новом предприятии займутся разведением и выращиванием рыбы, а также ее дальнейшей переработкой и продажей. На начальном этапе - радужной форели, осетра, карпов и сазанов. В дальнейшем на предприятии планируют также заняться выращиванием и переработкой стерляди, карася, щуки и судака", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн.

Компания "Мансуровское карьероуправление" существует более 40 лет. Основным видом деятельности предприятия всегда было производство нерудных строительных материалов - песка и щебня. Со временем компанией было принято решение на базе выработанных карьеров развивать выращивание рыбы в рыбоводных садках: садки представляют собой металлический каркас, на котором особым образом закреплена специальная сетка для выращивания рыбы. В 2022 году было выращено 35 тонн осетра и 62 тонны форели. В этом году предприятие построило собственный рыбоперерабатывающий завод.

"Стоит отметить, что рыба выращивается в рыбоводных садках в открытой воде, без принудительной подачи кислорода и поддержания температурного режима. За счет минимальных плотностей посадки в садках, рыба имеет возможность полноценно двигаться, развиваться и расти, в результате чего мы получаем хороший прирост массы за сезон и высокое качество продукта", - отметил генеральный директор компании "Мансуровское карьероуправление" Сергей Попов.