В бюджет Подмосковья от приватизации областной собственности поступило 340 млн рублей

На торгах были проданы бывшие детские оздоровительные лагеря "Шошинский" в Лотошинском округе, а также два лагеря в городском округе Ступино - "Тимуровец" и "Радуга"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 100 объектов реализовали в рамках прогнозного плана приватизации имущества с начала года в Московской области. Благодаря продаже и аренде недвижимости поступления в бюджет региона составили около 340 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, реализовано 18 лотов, в составе которых было 107 объектов. Поступления в бюджет Московской области от продажи и аренды недвижимости составили 340 млн рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что, в частности, на торгах были проданы бывшие детские оздоровительные лагеря "Шошинский" в Лотошинском округе, а также два лагеря в городском округе Ступино - "Тимуровец" и "Радуга". В пресс-службе подчеркнули, что победители аукционов, по условиям договора, должны сохранить социально ориентированный вид использования бывших детских учреждений.

"Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счет чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья", - привели в материале слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.