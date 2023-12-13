На социально-экономическое развитие Херсонщины намерены выделить 500 млрд рублей

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, выделение денежных средств запланировали до 2030 года

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Российские власти планируют выделить Херсонской области по программе социально-экономического развития до 2030 года 500 млрд рублей, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Владимир Сальдо.

"До 500 млрд рублей до 2030 года планируется средств, которые направлены на восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры области, создание новой инфраструктуры", - сказал Сальдо.

Он отметил, что строительство уже идет, ремонтируются дороги, что дает бизнесу чувствовать себя спокойнее в Херсонской области. "Буквально 10 дней назад мое прошение <...> президент [Владимир Путин] рассмотрел и поручил, чтобы дополнительно разработали проекты строительства новых мощностей по сохранению зерна, овощных культур и строительства взамен тех, которые утрачены и разбиты боевиками киевского режима", - добавил Сальдо.