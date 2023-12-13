Минфин исключил повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января

В проекте приказа ведомства ранее отмечалось, что минимальная цена на водку в 2024 году может составить 299 рублей за 0,5 литра

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года повышаться не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

"Повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается", - говорится в сообщении.

Ранее в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте приказа министерства отмечалось, что минимальная цена на водку в 2024 году может составить 299 рублей за 0,5 литра. Отмечалось, что минимальные цены на бренди и коньяк так же за 0,5 литра могут составить 403 рубля и 556 рублей соответственно.

Также ранее Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года, она составит 129 рублей за пачку. В ответ на просьбу ТАСС уточнить минимальную цену на табачную продукцию с 1 января 2024 года в пресс-службе Минфина рекомендовали обратиться в Минсельхоз России.