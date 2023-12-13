В России инфляция с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2%

По данным Росстата, с начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,27%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 5 по 11 декабря 2023 года составила 0,2%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 28 ноября по 4 декабря - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,12%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,27%, с начала года - на 6,93%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 11 декабря 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,08%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 4,6%, на вермишель - на 0,8%, на сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,7%, на мороженую рыбу - на 0,6%, на поваренную соль - на 0,5%, на сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, на пастеризованное молоко, сметану, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, на говядину, баранину, стерилизованное молоко, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, на вареные колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб, пшеничную муку, водку - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,8%, в том числе на огурцы - на 9,6%, на морковь - на 1,2%, на репчатый лук - на 1%, на столовую свеклу - на 0,9%, на яблоки - на 0,8%, на белокочанную капусту - на 0,7%, на помидоры и картофель - на 0,3%. Цены на бананы снизились на 0,2%.

В то же время цены на мясо кур, пшено и черный чай снизились на 0,4%, на сахар-песок - на 0,8%, на свинину и гречневую крупу - на 0,3%, на подсолнечное масло - на 0,2%, на творог - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,7%, аллохол - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, поливитамины - на 0,4%, валидол и нимесулид - на 0,3%, левомеколь и эргоферон - на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%. Цены на ренгалин снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,7%, спички - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,4%, детские подгузники, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, стиральные порошки, зубные пасты и щетки - на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 0,8%, на кроссовки для детей - на 0,4%, на женские колготки и джинсы для детей - на 0,3%, на детские футболки - на 0,2%, на электропылесосы, сигареты с фильтром, мужские майки, футболки, носки, спортивные костюмы для детей - на 0,1%. Цены на шампуни снизились на 0,3%, на смартфоны, кроссовки для взрослых, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 6%. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории 2 звезды выросла на 0,5%, в гостиницах 1 звезда или в мотелях - на 0,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,2%. Средняя стоимость проживания в гостиницах категорий 4 и 5 звезд, а также хостелах выросла на 0,1%. Стоимость проживания в гостинице категории 3 звезды снизилась на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали ремонт телевизоров и модельная стрижка в женском зале - на 0,2%, мойка легкового автомобиля и модельная стрижка в мужском зале - на 0,1%.