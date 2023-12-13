В Оренбуржье в 2024 году построят не менее четырех зарядных станций для электротранспорта

Регион присоединился к пилотному российскому проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта

ТАСС, 13 декабря. Строительство не менее 4 электрозарядных станций мощностью 149 кВт планируется в Оренбургской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Регион присоединился к пилотному российскому проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В нашем регионе в 2024 году планируется строительство не менее четырех "быстрых" электрозарядных станций за счет субсидий из федерального и областного бюджетов - до 1,86 млн рублей на покупку оборудования, до 0,9 млн рублей - на техприсоединение. Работаем с потенциальными инвесторами, прорабатываем места размещения объектов зарядной инфраструктуры", - написал губернатор.

По его словам, сейчас в Оренбургской области зарегистрировано около 150 электромобилей и 6 зарядных станций малой и средней категории мощности - до 60 кВт. Новые станции будут большей мощности - 149 кВт.