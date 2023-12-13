В Петербурге выросло число субъектов МСП с начала 2023 года

В городе также выросло число самозанятых с начала 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось на 2,4% с начала 2023 года в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

"За 12 месяцев текущего года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,4% (с 357 647 до 366 586 субъектов МСП). Доля занятых в сфере малого бизнеса в общей занятости города у нас год от года растет: если в 2020 году малый и средний бизнес давал 45% занятости, то в 2021-м уже 58,4%, а 2022 году превысил 63% (тогда как в среднем по России - около 30-40%)", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 10 декабря 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 366 586, в том числе 168 810 - физических лиц, 197 776 - индивидуальных предпринимателей.

Оптимизация бизнеса

В Петербурге также выросло число самозанятых с начала 2023 года. По данным КППИТ, за 11 месяцев текущего года количество тех, кто платит налог на профессиональный доход, увеличилось с 430,3 тыс. до 592,8 тыс. Это на 27,4% больше, чем в начале года.

Как сообщила ТАСС советник губернатора, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели, сейчас происходит оптимизация бизнеса.

"За последний год произошли колоссальные изменения. Появилось огромное количество самозанятых. Но мы должны признать, что сюда пришли не только те, кто начинает свой бизнес или легализует его, а пришли те, кто был вчера, например, акционерным обществом или ИП. Происходит оптимизация бизнеса. Именно эти сложные времена заставляют предпринимателей искать новые пути. Все равно я вижу в этом положительную историю хотя бы, потому что предприниматели не ушли с орбиты, а продолжают вести свой бизнес",- сказала она ТАСС в кулуарах форума малого и среднего предпринимательства (МСП), который прошел 13 декабря в Петербурге.