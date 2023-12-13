В России продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun начнутся в январе 2024 года

Автомобиль в комплектации 1,6 турбо Comfort стартует с суммы ниже 3 млн рублей, сообщил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun планируется начать в России в январе 2024 года. Об этом в ходе презентации автомобиля сообщил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков.

"Старт продаж назначен на январь", - сообщил он.

Что касается стоимости автомобиля, Бычков сказал, что она будет точно известна ближе к началу продаж. "На сегодня мы уполномочены официально заявить, что автомобиль в комплектации 1,6 турбо Comfort, то есть на данную секунду это минимальная комплектация, стартует с суммы ниже 3 млн рублей", - отметил он.

Кроссовер будет представлен в трех комплектациях: Comfort и Luxury с турбированным двигателем объемом 1,6 л, а также в комплектации Luxury с турбодвигателем объемом 2 л.

Производство кроссовера началось на заводе "Автотор" в Калининградской области в начале декабря. На первоначальном этапе выпуск продукции Kaiyi на предприятии осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

В настоящее время модельный ряд бренда Kaiyi в России представлен седаном E5, а также кроссоверами Х3 и X3 Pro. Производство всех моделей осуществляется на "Автоторе".